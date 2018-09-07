Эксперт оценил заявление депутата Рады о «колоссальных запасах газа» на Украине
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«Проблема обеспечения газа больная для Украины, поэтому многие пытаются на ней пиариться. Его рассказы о том, что Украина имеет колоссальные объёмы газа, которые скоро заткнут за пояс «Газпром», уже слышали лет десять назад от Польши. Они тоже говорили о запасах сланцевого газа, который собирались экспортировать чуть ли не в Сибирь», — сказал эксперт.
По его словам, заявления депутата могут быть связаны с предвыборным циклом на Украине.
«Во-первых, надо убедиться, что газ, который Украина имеет, по словам Таруты, всё-таки горит. Во-вторых, даже если запасы есть, Украина не США, где можно добывать газ в пустыне. Есть технологии добычи этого газа, которые требуют использования большого количества воды. С одной стороны, можно пытаться что-то добывать, а с другой — из-за этого резко истощатся запасы пресной воды. А у них даже для полива огорода иногда не хватает. Так что все эти разговоры — просто морковка для украинского осла, которому вывешивают новую каждый предвыборный цикл. Просто сотрясание воздуха», — считает Дудчак.
Ранее депутат Рады Сергей Тарута заявил, что Украина «имеет колоссальные запасы газа».
По его словам, Украина занимает третье место в Европе по объёмам запасов природного газа.