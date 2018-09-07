Эксперт оценил заявление депутата Рады о «колоссальных запасах газа» на Украине

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT слова депутата Верховной рады Сергея Таруты, который заявил, что Украина «имеет колоссальные запасы газа».

«Проблема обеспечения газа больная для Украины, поэтому многие пытаются на ней пиариться. Его рассказы о том, что Украина имеет колоссальные объёмы газа, которые скоро заткнут за пояс «Газпром», уже слышали лет десять назад от Польши. Они тоже говорили о запасах сланцевого газа, который собирались экспортировать чуть ли не в Сибирь», — сказал эксперт.

По его словам, заявления депутата могут быть связаны с предвыборным циклом на Украине.

«Во-первых, надо убедиться, что газ, который Украина имеет, по словам Таруты, всё-таки горит. Во-вторых, даже если запасы есть, Украина не США, где можно добывать газ в пустыне. Есть технологии добычи этого газа, которые требуют использования большого количества воды. С одной стороны, можно пытаться что-то добывать, а с другой — из-за этого резко истощатся запасы пресной воды. А у них даже для полива огорода иногда не хватает. Так что все эти разговоры — просто морковка для украинского осла, которому вывешивают новую каждый предвыборный цикл. Просто сотрясание воздуха», — считает Дудчак.

Ранее депутат Рады Сергей Тарута заявил, что Украина «имеет колоссальные запасы газа».

По его словам, Украина занимает третье место в Европе по объёмам запасов природного газа.