Захарова считает прекращение ретрансляции RTVI на Украине зачисткой информпространства

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ограничение ретрансляции на Украине русскоязычного телеканала RTVI.

«Расцениваем данное решение как ещё одно звено продолжающейся кампании по зачистке информационного пространства страны от альтернативных источников информации», — сказала она.

По её словам, речь идёт об откровенном пренебрежении «демократическими принципами свободного выражения мнения и свободы СМИ на Украине», которое «переходит все границы».

Ранее стало известно, что на Украине временно ограничили ретрансляцию телеканала RTVI.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров прокомментировал в беседе с RT данное решение.

RT ведёт прямую трансляцию.