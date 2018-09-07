Захарова считает прекращение ретрансляции RTVI на Украине зачисткой информпространства

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ограничение ретрансляции на Украине русскоязычного телеканала RTVI.
Захарова считает прекращение ретрансляции RTVI на Украине зачисткой информпространства
  • ©pixabay.com

«Расцениваем данное решение как ещё одно звено продолжающейся кампании по зачистке информационного пространства страны от альтернативных источников информации», — сказала она.

По её словам, речь идёт об откровенном пренебрежении «демократическими принципами свободного выражения мнения и свободы СМИ на Украине», которое «переходит все границы».

Ранее стало известно, что на Украине временно ограничили ретрансляцию телеканала RTVI.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров прокомментировал в беседе с RT данное решение

RT ведёт прямую трансляцию.

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