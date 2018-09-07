Порошенко рассказал о расходах Украины на оборону в 2018 году

Расходы Украины на оборону в 2018 году будут составлять 5,36% ВВП. Об этом в своём Twitter заявил украинский президент Пётр Порошенко.

По его словам, в 2017 году украинские власти выполнили требования закона о нацбезопасности Украины.

Согласно этим требованиям расходы на оборону и безопасность должны составить не менее 5% ВВП.

«В этом году эта цифра будет составлять 5,36% ВВП», — написал он.

В минулому році ми виконали вимоги Закону «Про національну безпеку України», де видатки на оборону та безпеку має становити не менше 5 % ВВП. Цього року ця цифра становитиме 5, 36 % ВВП. Це - відповідальна позиція силових відомств держави — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 сентября 2018 г.

В июле Порошенко подписал закон о нацбезопасности Украины.