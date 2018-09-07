Порошенко рассказал о расходах Украины на оборону в 2018 году

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Расходы Украины на оборону в 2018 году будут составлять 5,36% ВВП. Об этом в своём Twitter заявил украинский президент Пётр Порошенко.
Порошенко рассказал о расходах Украины на оборону в 2018 году
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

По его словам, в 2017 году украинские власти выполнили требования закона о нацбезопасности Украины.

Согласно этим требованиям расходы на оборону и безопасность должны составить не менее 5% ВВП.

«В этом году эта цифра будет составлять 5,36% ВВП», — написал он.

В июле Порошенко подписал закон о нацбезопасности Украины.

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