В Киеве выступили против переименования улицы в честь Маккейна

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Жители Киева выступили против переименования одной из улиц украинской столицы в честь покойного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
В Киеве выступили против переименования улицы в честь Маккейна
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевской городской государственной администрации.

Автор петиции отметил, что за время независимости страны появилось «много героев современной Украины».

«Их именами и нужно называть улицы, а политиков США пусть славят у себя в Америке», — цитирует УНН автора петиции.

Отмечается, что петицию к настоящему времени поддержали 48 пользователей.

Ранее президент Украины Пётр  Порошенко предложил переименовать одну из киевских улиц в честь Маккейна.

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