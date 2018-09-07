В Киеве выступили против переименования улицы в честь Маккейна
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- © Sergii Kharchenko
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевской городской государственной администрации.
Автор петиции отметил, что за время независимости страны появилось «много героев современной Украины».
«Их именами и нужно называть улицы, а политиков США пусть славят у себя в Америке», — цитирует УНН автора петиции.
Отмечается, что петицию к настоящему времени поддержали 48 пользователей.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко предложил переименовать одну из киевских улиц в честь Маккейна.