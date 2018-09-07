В Киеве выступили против переименования улицы в честь Маккейна

Жители Киева выступили против переименования одной из улиц украинской столицы в честь покойного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевской городской государственной администрации.

Автор петиции отметил, что за время независимости страны появилось «много героев современной Украины».

«Их именами и нужно называть улицы, а политиков США пусть славят у себя в Америке», — цитирует УНН автора петиции.

Отмечается, что петицию к настоящему времени поддержали 48 пользователей.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко предложил переименовать одну из киевских улиц в честь Маккейна.