Порошенко предложил переименовать одну из улиц Киева в честь Маккейна

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Президент Украины Пётр Порошенко предложил переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Порошенко предложил переименовать одну из улиц Киева в честь Маккейна
  • © Reuters

Об этом сообщила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко.

«Президент просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри... в честь сенатора Джона Маккейна», — цитирует её «112 Украина».

Ранее стало известно, что в США Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, который скончался на 82-м году жизни от тяжёлой, продолжительной болезни.

 

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