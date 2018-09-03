Порошенко предложил переименовать одну из улиц Киева в честь Маккейна

Президент Украины Пётр Порошенко предложил переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Об этом сообщила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко.

«Президент просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри... в честь сенатора Джона Маккейна», — цитирует её «112 Украина».

Ранее стало известно, что в США Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, который скончался на 82-м году жизни от тяжёлой, продолжительной болезни.