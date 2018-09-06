Эксперт прокомментировал повышение учётной ставки на Украине до 18%

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Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал повышение учётной ставки на Украине до 18%.
Эксперт прокомментировал повышение учётной ставки на Украине до 18%
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«Повышение ставки укладывается в ту логику, которая изложена в учебниках Международного валютного фонда и других глобальных финансовых институтов», — заявил он.

По его словам, это не будет способствовать развитию экономики. Если говорить о сдерживании инфляции, то на каком-то этапе это можно сделать с помощью повышения ставки, но рано или поздно уровень инфляции неизбежно начнёт расти.

Как отметил Дудчак, повышение учётной ставки приведёт к подорожанию кредитов, что повлечёт проблемы с финансированием промышленности, а это, в свою очередь, приведёт к проблемам с выпуском товаров.

«Ограничение выпуска товаров приведёт к сокращению товарной массы», — пояснил он. Это вызовет подорожание выпускаемой продукции.

Эксперт добавил, что Киев в данном случае пытается удержать макроэкономические показатели.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.

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