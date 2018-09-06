Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 18%

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Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 18%. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 18%
  • РИА Новости

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учётную ставку до 18% годовых с 7 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на «уверенное снижение инфляции», реализация ряда рисков может в дальнейшем помешать этой тенденции.

«Проведение более жёсткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019-го и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году», — добавили в пресс-службе.

12 июля НБУ повысил учётную ставку на 0,5 процентного пункта — до 17,5%.

В январе Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 8,9%. 

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