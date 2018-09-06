В Госдуме оценили идею обязать украинских полицейских использовать лозунг «Слава Украине»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал предложение МВД Украины утвердить лозунг «Слава Украине» в качестве официального приветствия для полицейских.
В Госдуме оценили идею обязать украинских полицейских использовать лозунг «Слава Украине»
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«Я не одобряю такой лозунг для украинских полицейских. Он использовался УНА-УНСО* в ходе Великой Отечественной войны. Сейчас на Украине тщатся доказать, что на самом деле была какая-то третья сторона в войне, но все понимают, что это не так. В данном случае бандеровцы были пособниками гитлеровцев. Предлагать таким образом приветствовать служителям правопорядка означает признать, что порядок бандеровский», — сказал депутат.

Ранее в МВД Украины сообщили, что лозунг украинских националистов «Слава Украине» планируют утвердить как официальное приветствие для полицейских.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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