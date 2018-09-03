В Раду внесли законопроект, делающий лозунг «Слава Украине» воинским приветствием

Верховная рада зарегистрировала законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине» в качестве основного приветствия в армии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагаются изменения в устав внутренней службы Вооружённых сил Украины... по установлению нового воинского приветствия «Слава Украине» — «Героям слава», а также порядок ритуала поднятия государственного флага Украины», — указывается в пояснительной записке к проекту закона.

По мнению авторов данного законопроекта, новое приветствие обеспечит «повышение престижа военной службы и имиджа ВСУ в обществе».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «Слава Украине» станет официальным воинским приветствием ВСУ.