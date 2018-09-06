Юрист прокомментировал решение суда Херсона продлить арест Вышинскому

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Анна Лушникова
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал решение Херсонского городского суда о продлении ареста главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 4 ноября.
Юрист прокомментировал решение суда Херсона продлить арест Вышинскому
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«С учётом тяжести статьи Уголовного кодекса Украины, которая инкриминируется нашему журналисту, предусматривается ответственность до 15 лет лишения свободы. Так что продление сроков следствия каждый раз на два месяца не кажется драконовским методом. Но с учётом того, что Вышинский не имеет никакого отношения и не виноват в совершении преступлений, которые ему инкриминируются, безусловно, каждое продление является жестоким наказанием без вины», — сказал юрист.

По его словам, продление ареста может быть связано с тем, что на Украине признали невиновность Вышинского.

«Нет никаких сомнений, что украинский суд, если он объективно подойдёт к рассмотрению дела, признает, что за журналистскую деятельность давать 15 лет лишения свободы — по всем нормам это чрезмерная и недопустимая мера. Обвинить могут только в содержании статей, а там никаких уголовных нарушений у журналиста нет. Оттяжка суда может быть связана с фактическим признанием того, что Вышинский невиновен и его нельзя привлечь. Но на Украине хотят оказать дополнительное давление на руководство России и общественное мнение», — заключил Ванин.

Ранее Херсонский городской суд продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 4 ноября.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день Кирилла Вышинского задержали, а 17 мая арестовали на два месяца.

Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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