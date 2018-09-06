В МИД Белоруссии прокомментировали убийство Захарченко
- Reuters
«Для нас неприемлемы любое насилие в зоне конфликта, страдания и гибель людей, в том числе господина Захарченко. Мы осуждаем любые попытки сорвать минский процесс», — приводит БЕЛТА слова Глаза.
Также он призвал заинтересованные стороны проявить волю и стремление для продолжения диалога по ситуации в Донбассе.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка.
В МИД Франции и Евросоюзе прокомментировали убийство Захарченко.