В МИД Белоруссии прокомментировали убийство Захарченко

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия осуждает убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
В МИД Белоруссии прокомментировали убийство Захарченко
  • Reuters

«Для нас неприемлемы любое насилие в зоне конфликта, страдания и гибель людей, в том числе господина Захарченко. Мы осуждаем любые попытки сорвать минский процесс», — приводит БЕЛТА слова Глаза.

Также он призвал заинтересованные стороны проявить волю и стремление для продолжения диалога по ситуации в Донбассе.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. 

В МИД Франции и Евросоюзе прокомментировали убийство Захарченко.

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