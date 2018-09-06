В Крыму заявили, что украинские политики «втихаря» ездят на полуостров

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские политики и чиновники тайно ездят в Крым на отдых.

«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают, и не только летом», — приводит РИА Новости слова Черняка.

По его словам, украинские политики сами видят, что регион развивается, а его жители решили связать будущее с Россией.

Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и рассказал, почему жители региона проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время заседания парламента призвала СБУ проверить контакты Балицкого в Крыму.