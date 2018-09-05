В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией

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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об опасности для Украины разрыва договора о дружбе с Россией.
В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о последствиях разрыва договора о дружбе с Россией
  • РИА Новости

«Я не имею сомнений в том, что Киев доведёт ситуацию до выхода из большого договора с Россией. Для этого не требуется соглашения Верховной рады: достаточно рассмотрения вопроса на Совете безопасности Украины», — сказал Косачёв.

По его словам, политизированный Совбез примет такое решение, поскольку оно инициировано в рамках нынешней избирательной кампании.

Как полагает сенатор, подобными инициативами Киев рассчитывает ускорить интеграцию с западными структурами.

«Реальная ситуация в российско-украинских отношениях настолько сильно деградировала, что говорить о сохранении духа этого договора не приходится. Это документ, который выписывался в другую эпоху, когда обе страны в равной степени стремились к поддержанию дружбы и стратегического партнёрства», — добавил Косачёв.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление Рабиновича.

Также президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение главы МИД Украины Павла Климкина о введении «биометрического визового режима» с Россией.

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