В Крыму прокомментировали намерение Киева увеличить военное присутствие в Азовском море

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.

«Процесс, который инициирует Украина, очень длительный по любым международным правилам и нормам, он требует больших согласований. Понятно, что такие процедуры длятся годами и даже десятилетиями», — отметил эксперт.

По его словам, высказывания Климкина стоит расценивать только как намерения, потому что до каких-либо реальных шагов дело вряд ли дойдёт.

Со своей стороны, замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что очень слабо верится в возможность разрыва Украиной договорённостей с Россией о совместном и свободном использовании Азовского моря.

«В первую очередь, это больно ударит по всей рыболовной отрасли Украины, которая активно пользовалась полтора десятка лет отсутствием квот на вылов», — заявил он.

Как отметил эксперт, ситуация с «морскими спорами» искусственно обостряется.

Ранее в Совфеде оценили заявление Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.