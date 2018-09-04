В Крыму прокомментировали намерение Киева увеличить военное присутствие в Азовском море

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Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.
В Крыму прокомментировали намерение Киева увеличить военное присутствие в Азовском море
  • РИА Новости

«Процесс, который инициирует Украина, очень длительный по любым международным правилам и нормам, он требует больших согласований. Понятно, что такие процедуры длятся годами и даже десятилетиями», — отметил эксперт.

По его словам, высказывания Климкина стоит расценивать только как намерения, потому что до каких-либо реальных шагов дело вряд ли дойдёт.

Со своей стороны, замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что очень слабо верится в возможность разрыва Украиной договорённостей с Россией о совместном и свободном использовании Азовского моря.

«В первую очередь, это больно ударит по всей рыболовной отрасли Украины, которая активно пользовалась полтора десятка лет отсутствием квот на вылов», — заявил он.

Как отметил эксперт, ситуация с «морскими спорами» искусственно обостряется.

Ранее в Совфеде оценили заявление Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.

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