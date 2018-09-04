В Совфеде прокомментировали возбуждение Киевом уголовного дела против посетивших Крым немецких депутатов

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Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал возбуждение Киевом уголовного дела против посетивших российский регион немецких депутатов.
В Совфеде прокомментировали возбуждение Киевом уголовного дела против посетивших Крым немецких депутатов
  • РИА Новости

«Те политики, которые приезжают на полуостров и своими глазами видят то, что здесь происходит, всё больше убеждаются, что Украина является несостоявшимся государством», — сказал Цеков.

По его словам, не только политики, но и в целом любые иностранные граждане могут приехать в Крым и убедиться, что на полуострове все благополучно.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о вероятности закрепления в Конституции страны возможности размещения военных баз НАТО на территории государства.

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