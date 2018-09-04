Эксперт прокомментировал заявление ДНР о подготовке Киевом операции на юге Донбасса

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление ДНР о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса.

«Это объяснить можно тем, что многие события совпадают по времени. Первое — гибель лидера ДНР, он же был одним из тех, кто поставил подпись под Минскими соглашениями. Почему-то на это в Киеве смотрят как на повод поразмышлять, а стоит ли выполнять Минские соглашения», — отметил Дудчак.

Он также добавил, что подготовка наступления может быть связана с приближающимися президентскими выборами.

«У Порошенко проблема: как сделать так, чтобы завести в тупик или не проводить выборы. Кроме всего прочего, разговор о том, что нужно решить проблему силовым путём, раздаётся постоянно. Много сюжетных линий подходят к своему завершению, надо принимать какие-то решения. Киев традиционно не выполнял Минские соглашения и искал поводы, как от них увильнуть. Ему достаточно вызвать ожесточение на фронтах, довести градус накала страстей до предела, чтобы объяснить свои промахи, чтобы в конце концов выборы или отменить, или отсрочить», — заключил Дудчак.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные сформировали наступательную ударную группировку из 12 тыс. человек на мариупольском направлении.