Эксперт оценил предложение Климкина о введении «биометрического визового режима» с Россией

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Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с ФАН оценил предложение главы МИД Украины Павла Климкина о введении «биометрического визового режима» с Россией.
Эксперт оценил предложение Климкина о введении «биометрического визового режима» с Россией
  • РИА Новости

«К коллапсу введение визового режима не приведёт, во многих странах установлен визовый режим, и ничего страшного не происходит. Это приведёт лишь к ограничению украинской трудовой миграции в Россию», — сказал Ищенко.

По его словам, Киев вряд ли решится на введение визового режима, поскольку эта инициатива затронет интересы миллионов гастарбайтеров.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН оценил предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.

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