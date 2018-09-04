Эксперт прокомментировал призыв депутата Рады прекратить работу российских СМИ на Украине

Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT призыв украинского депутата Анны Гопко прекратить работу российских СМИ на территории Украины.

«После 2014 года те, кто руководит Украиной, пытаются создать в общественном сознании мифическую страну, которая после «майдана» пошла в светлое будущее, но которая является жертвой агрессии со стороны России, а всё, что делает власть, — во благо людей. Чтобы люди верили в этот мир, надо, чтобы у них не было возможности слушать никого, кроме представителей этой власти и подвластных им СМИ», — отметил Светов.

Эксперт отметил, что, несмотря на весь антироссийский ажиотаж, «значительная часть населения Украины тянется к России как к источнику информации».

«Такие связи столь легко не разорвать. Нынешние попытки не первые и не последние. Даже если они добьются этого, люди будут искать в интернете, находить другим образом. Украина ведёт активную информационную борьбу за создание образа страдальца, и, соответственно, второе направление этой «войны» — это Россия, попытки доказать, что она агрессор и все беды с ней связаны. Естественно, когда люди «воюют», им кажется, что всё, что противодействует им, — это тоже «оружие», — заключил Светов.

Ранее глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что СНБО должен прекратить работу российских СМИ на Украине.

В Госдуме прокомментировали RT призыв украинского депутата.