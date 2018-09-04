В Госдуме оценили призыв депутата Рады прекратить работу российских СМИ на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT призыв украинского депутата Анны Гопко прекратить работу российских СМИ на территории Украины.

«Это очень тревожный сигнал — Порошенко раскручивает маховик репрессий в отношении любой свободной мысли на Украине. Перспектива потерять власть толкает его на достаточно отчаянные шаги. При этом запрет российских СМИ имеет ряд серьёзных последствий», — отметил Белик.

По словам депутата, «российские массмедиа на Украине сегодня и так загнаны в подполье».

«Идея их запрета на уровне СНБО — это фактически попытка получения мандата у европейского сообщества на силовые репрессии. Официальный запрет российских СМИ может позволить украинским силовикам использовать не просто законную власть для их закрытия, но также оправдывать захваты, разгромы, прослушку, депортации, применение оружия, мотивируя это борьбой с внешним врагом. Работа российских журналистов на Украине в перспективе станет опасней, чем в горячих точках мира», — пояснил Белик.

Как отметил парламентарий, запрет российских СМИ, которые пишут не о вымышленной борьбе Порошенко с Россией, а о реальных проблемах простых украинцев, «нужен ему, чтобы удержать свои рейтинги и минимизировать поток объективной информации о своей работе».

Белик добавил, что нужно обратить внимание европейского сообщества, «которое так любит говорить о свободе слова, на то, что происходит на Украине в отношении журналистов».

Ранее глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что СНБО должен прекратить работу российских СМИ на Украине.

