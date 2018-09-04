Прилепин заявил о причастности Киева к убийству Захарченко

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Российский писатель Захар Прилепин в интервью газете «Известия» заявил, что к убийству главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко причастен Киев.

«Здесь в любом случае не обошлось без Украины, без Киева, а интересы могут быть самые разные — политические, финансовые, военные, а может быть средоточие и тех, и других, и третьих интересов», — отметил он.

По словам Прилепина, на Украине «колоссальное» число людей «точили зуб на Захарченко».

При этом он считает, что Киеву не удалось дестабилизировать ситуацию в ДНР.

«Были попытки посеять панику, хаос, но в тот же день стало понятно, что республика под контролем», — отметил он.

Ранее стало известно, что Россия окажет содействие в расследовании убийства Захарченко.

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