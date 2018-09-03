Появилось видео нападения на российского журналиста в прямом эфире в Донецке

В интернете опубликовали видео нападения на российского военного корреспондента Семёна Пегова во время прямого эфира программы «Время покажет».

Видеозапись шоу с данным фрагментом была выложена на странице Первого канала на YouTube.

Отмечается, что инцидент произошёл в тот момент, когда журналист отвечал на вопрос ведущего. Неизвестные выхватили Пегова из кадра, оператор сумел заснять потасовку, которую быстро пресекли. После этого журналист вернулся к выполнению своей работы.

«Всё нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека... Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, — они не с нами», — описал он произошедшее.

Ранее стало известно, что ФСБ подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко.