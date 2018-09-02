Эксперт оценил призыв депутата Рады к властям Украины взять ответственность за убийство Захарченко

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о том, что власти Украины должны взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

«Это и есть квинтэссенция украинской политической системы, когда люди, которые находятся у власти, фактически не стесняясь признают себя террористической организацией. Это проблема, которую необходимо решать. Но, с другой стороны, мы видим позицию наших западных партнёров, которые делают вид, что ничего не происходит. И это самая большая трагедия для украинского народа, который вынужден существовать в государстве, поставившем себя за грань международного права и общечеловеческих ценностей», — сказал Денисов.

По его мнению, заявления Мосийчука не являются чем-то новым для Украины.

«Мосийчук на самом деле ничего нового не сказал. Не он один спокойно может рассуждать о таких вещах. За последние несколько лет мы много раз слышали от представителей власти, президента призывы к силовому решению конфликта, к уничтожению людей на Донбассе. И за этими словами следуют действия, гибнут мирные люди. Всё это вполне логическое окончание вот этой четырёхлетней бравады со стороны украинской власти. Было бы уже честным признать, что Украина действует террористическими методами и дальше собирается действовать точно так же», — заключил эксперт.

Ранее Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство Захарченко.