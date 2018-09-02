Эксперт прокомментировал слова депутата Рады об ответственности Киева за гибель Захарченко
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- РИА Новости
«На Украине есть сторонники войны, и Мосийчук, их представитель, озвучил мнение «партии войны». Да, они хотят продолжения конфликта на Донбассе из-за военных тендеров, откатов. Они не хотят мира. На сегодняшний момент Мосийчук провоцирует Порошенко и его окружение. На Украине сейчас идёт борьба между «партией войны» и, назовём их так, «партией умеренных», — считает эксперт.
По словам Охрименко, из-за таких политиков, как Игорь Мосийчук, не стоит ждать урегулирования конфликта на Донбассе.
«Мосийчук понимает, что это заявление вызовет негативную реакцию в России, ДНР и ЛНР, и делает это специально. И пока такие, как он, остаются народными депутатами и главами ведомств, мира на Донбассе не будет. Им было выгодно убийство Захарченко, даже несмотря на то, что это навредит Украине», — сказал он.
Ранее Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство Захарченко.