Президент Южной Осетии посетил церемонию прощания с Захарченко

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, посетивший церемонию прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко, в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что лидер региона отдал жизнь за народ ДНР.
Президент Южной Осетии посетил церемонию прощания с Захарченко
  • РИА Новости

«Я просто другого такого человека даже, может быть, не знаю. Насколько он посвящал себя своей республике, насколько он посвящал себя своему народу. И, в принципе, по большому счёту он за свой народ и отдал свою жизнь», — цитирует его РИА Новости

31 августа стало известно, что в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в городском кафе, погибли Захарченко и его телохранитель.

Позднее представитель Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики Михаил Попов рассказал, где находятся причастные к убийству главы ДНР.

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