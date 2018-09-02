Президент Южной Осетии посетил церемонию прощания с Захарченко
- РИА Новости
«Я просто другого такого человека даже, может быть, не знаю. Насколько он посвящал себя своей республике, насколько он посвящал себя своему народу. И, в принципе, по большому счёту он за свой народ и отдал свою жизнь», — цитирует его РИА Новости.
31 августа стало известно, что в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в городском кафе, погибли Захарченко и его телохранитель.
Позднее представитель Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики Михаил Попов рассказал, где находятся причастные к убийству главы ДНР.