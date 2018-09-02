Президент Южной Осетии посетил церемонию прощания с Захарченко

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, посетивший церемонию прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко, в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что лидер региона отдал жизнь за народ ДНР.

«Я просто другого такого человека даже, может быть, не знаю. Насколько он посвящал себя своей республике, насколько он посвящал себя своему народу. И, в принципе, по большому счёту он за свой народ и отдал свою жизнь», — цитирует его РИА Новости.

31 августа стало известно, что в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в городском кафе, погибли Захарченко и его телохранитель.

Позднее представитель Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики Михаил Попов рассказал, где находятся причастные к убийству главы ДНР.