В ЛНР опровергли сообщения об отъезде премьер-министра из республики

В Совете министров самопровозглашённой Луганской народной республики опровергли сообщения о том, что премьер-министр Сергей Козлов покинул ЛНР.

«Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Совета министров.

Как подчёркивается, любые данные, которые были опубликованы в социальных сетях от имени Козлова, не соответствуют действительности.

Ранее в СМИ появилась информация, что Козлов написал в Facebook о намерении покинуть ЛНР в целях безопасности.

1 сентября стало известно, что в ЛНР введён режим повышенной боевой готовности в связи с гибелью главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.