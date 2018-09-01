В ЛНР опровергли сообщения об отъезде премьер-министра из республики
- РИА Новости
«Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Совета министров.
Как подчёркивается, любые данные, которые были опубликованы в социальных сетях от имени Козлова, не соответствуют действительности.
Ранее в СМИ появилась информация, что Козлов написал в Facebook о намерении покинуть ЛНР в целях безопасности.
1 сентября стало известно, что в ЛНР введён режим повышенной боевой готовности в связи с гибелью главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.