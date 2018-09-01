В ЛНР введён режим повышенной боевой готовности
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введён режим повышенной боевой готовности в подразделениях Народной милиции, в усиленном режиме подразделения МГБ, МВД и прокуратуры», — сказал Пасечник.
При этом он подчеркнул, что ситуация в республике находится под контролем.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. В республике объявлен трёхдневный траур.
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о смерти Захарченко.