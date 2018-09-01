В ЛНР введён режим повышенной боевой готовности

Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о введении режима повышенной боевой готовности для силовых структур республики в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введён режим повышенной боевой готовности в подразделениях Народной милиции, в усиленном режиме подразделения МГБ, МВД и прокуратуры», — сказал Пасечник.

При этом он подчеркнул, что ситуация в республике находится под контролем.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. В республике объявлен трёхдневный траур.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о смерти Захарченко.