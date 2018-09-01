Эксперт прокомментировал сообщения о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT прокомментировал заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина о том, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября.

«Если в предвыборных целях Порошенко и попытается начать какое-то наступление в Донбассе, то это скорее будут локальные столкновения. Потому что, начав полномасштабную войну, он рискует её быстро, буквально в считанные недели, проиграть вместе с остатками своего авторитета. А вот постоянные столкновения достаточно высокой интенсивности для него интересны. Это позволит ему говорить, что в Донбассе идёт полным ходом война, на Украину наступают, надо защищаться и в это время президента обижать нельзя, а можно только поддерживать», — считает эксперт.

Ищенко также добавил, что «все потуги украинской армии встретят эквивалентное сопротивление».

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября.

31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко.