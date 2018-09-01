В ЛНР пообещали сделать всё возможное, чтобы найти виновных в гибели Захарченко
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Мы сделаем всё возможное для того, чтобы найти убийц Александра Захарченко, чтобы они понесли заслуженное наказание перед судом, перед народом», — цитирует РИА Новости Пасечника.
Ранее в ЛНР и ДНР был объявлен трёхдневный траур.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о смерти Захарченко.