Университеты Великобритании не комментируют информацию о поступлении дочерей Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не раскрываем журналистам информацию о наших студентах без их разрешения и поэтому не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию», — заявила представитель UAL.
В UCL также сообщили, что не могут прокомментировать эту информацию.
Ранее супруга президента Украины Марина Порошенко заявила, что их дочери Александра и Евгения поступили в вузы Великобритании.
Накануне в СМИ появилась информация, что дочери Порошенко не поступили ни в один из вузов страны.