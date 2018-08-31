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Университеты Великобритании не комментируют информацию о поступлении дочерей Порошенко

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В университетах University of the Arts London (UAL) и University College London (UCL) отказались комментировать информацию о том, что среди их студентов скоро появятся дочери президента Украины Петра Порошенко.
Университеты Великобритании не комментируют информацию о поступлении дочерей Порошенко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не раскрываем журналистам информацию о наших студентах без их разрешения и поэтому не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию», — заявила представитель UAL.

В UCL также сообщили, что не могут прокомментировать эту информацию.

Ранее супруга президента Украины Марина Порошенко заявила, что их дочери Александра и Евгения поступили в вузы Великобритании.

Накануне в СМИ появилась информация, что дочери Порошенко не поступили ни в один из вузов страны.

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