Дочери Порошенко поступили в британские вузы
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Девочки поступили в University of the Arts in London и University College London на специальности «Анимация» и «Экономика».
«В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях — без привилегий, что они дети президента Украины», — сказала Порошенко.
Украинские СМИ сообщили, что 18-летние Евгения и Александра не поступили ни в один из вузов страны.
Ранее дочери президента окончили британский Concord College и вернулись на Украину.