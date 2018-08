Дочери Порошенко поступили в британские вузы

Супруга президента Украины Марина Порошенко заявила, что их дочери Александра и Евгения поступили в вузы в Великобритании.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Девочки поступили в University of the Arts in London и University College London на специальности «Анимация» и «Экономика».

«В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях — без привилегий, что они дети президента Украины», — сказала Порошенко.

Украинские СМИ сообщили, что 18-летние Евгения и Александра не поступили ни в один из вузов страны.

Ранее дочери президента окончили британский Concord College и вернулись на Украину.