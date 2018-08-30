СМИ: Дочерей Порошенко нет в списках поступивших в вузы Украины

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Дочери украинского лидера Петра Порошенко, 18-летние Евгения и Александра, не поступили ни в один из вузов страны, сообщает Strana.ua со ссылкой на данные Единой государственной базы по вопросам образования.

По данным портала, девушки, окончив британский Concord College, вернулись на Украину.

«До начала учебного года мы обнародуем информацию», — рассказала Инна Битюк, пресс-секретарь супруги президента Марины Порошенко, отвечая на вопрос о дальнейшем образовании девушек.

При этом отмечается, что до 1 сентября осталось два дня, а какой-либо конкретики по данному вопросу до сих пор нет.

Издание предполагает, что дочери украинского лидера продолжат обучение за границей.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал тотальной катастрофой тот факт, что почти половина украинских абитуриентов не смогли решить задачу по математике уровня восьмого класса.

Научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в беседе с ФАН оценил украинские учебники.

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