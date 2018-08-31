Депутат Госдумы о Захарченко: он был патриотом своего дела

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT поделился воспоминаниями о главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александре Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.

«Это чудовищное преступление против главы ДНР. Александр Захарченко был патриотом своего дела и до последнего дня боролся за интересы своего народа. Я был знаком с ним лично. Он очень волевой и самоотверженный человек. За этим убийством, скорее всего, стоят спецслужбы киевского режима, они уже неоднократно занимались политическими убийствами. Такая тактика в отношении собственного народа вызывает возмущение», — сказал Морозов.

Ранее депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил данные о гибели главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в Донецке.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».