Охлобыстин прокомментировал гибель Захарченко

Советский и российский актёр кино и телевидения Иван Охлобыстин в беседе с RT поделился воспоминаниями о главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александре Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.

«Он был прекрасным человеком, отличным организатором. Был настоящим другом и патриотом своей родины. Я в отчаянии», — сказал Охлобыстин.

Ранее власти ДНР подтвердили данные о гибели Александра Захарченко при взрыве в Донецке.