Убит глава ДНР Александр Захарченко

Охлобыстин прокомментировал гибель Захарченко

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Анна Лушникова
Советский и российский актёр кино и телевидения Иван Охлобыстин в беседе с RT поделился воспоминаниями о главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александре Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.
Охлобыстин прокомментировал гибель Захарченко
  • РИА Новости

«Он был прекрасным человеком, отличным организатором. Был настоящим другом и патриотом своей родины. Я в отчаянии», — сказал Охлобыстин.

Ранее власти ДНР подтвердили данные о гибели Александра Захарченко при взрыве в Донецке.

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