Охлобыстин прокомментировал гибель Захарченко
Советский и российский актёр кино и телевидения Иван Охлобыстин в беседе с RT поделился воспоминаниями о главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александре Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.
- РИА Новости
«Он был прекрасным человеком, отличным организатором. Был настоящим другом и патриотом своей родины. Я в отчаянии», — сказал Охлобыстин.
Ранее власти ДНР подтвердили данные о гибели Александра Захарченко при взрыве в Донецке.
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