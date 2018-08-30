Украинский экономист предположил, почему Россия инвестирует в Украину

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Оксана Соломатина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT рассказал, почему Россия занимает первое место по инвестициям в Украину.
Украинский экономист предположил, почему Россия инвестирует в Украину
  • © Svancara Petr
  • globallookpress.com

«Россия занимает первое место по инвестициям в Украину, и это даже немного удивляет… Зная политику нынешнего украинского руководства, можно предположить, что гарантий для этих инвестиций немного. То, что делают различные вооружённые бандформирования под крышей политических деятелей Украины, мы тоже знаем. Их выступления против российских банков, против предприятий, которые вынуждены менять и название, и юридическую прописку, для того чтобы функционировать на Украине. Это, конечно, крайне глупая позиция украинских деятелей, которые по сути рубят ветки, на которых сидят», — заявил эксперт.

Он предположил, что, «может быть, российский капитал делает это в надежде на изменения, которые могут быть в ближайшем будущем».

Ранее украинская Государственная служба статистики представила данные, в соответствии с которыми в первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 млн — больше, чем другие страны.

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