Эксперт оценил перспективы восстановления отношений России и Украины

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

«На сегодняшний день не стоит рассчитывать на то, что отношения между Россией и Украиной могут быть улучшены, причём перед нами чёткая тенденция, которая основывается на очевидных фактах украинской политики», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время на Украине можно будет увидеть большое количество провокаций и лжи в адрес России, и это говорит о том, что Киев продолжает «ссорить... государства».

«Собственно, пока у власти на Украине текущая политическая команда, нам ничего другого от этой страны ожидать не приходится. Это единственный возможный вариант развития наших двусторонних отношений», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, когда украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.