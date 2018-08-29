Эксперт оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
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«На сегодняшний день не стоит рассчитывать на то, что отношения между Россией и Украиной могут быть улучшены, причём перед нами чёткая тенденция, которая основывается на очевидных фактах украинской политики», — сказал он.
По его словам, в ближайшее время на Украине можно будет увидеть большое количество провокаций и лжи в адрес России, и это говорит о том, что Киев продолжает «ссорить... государства».
«Собственно, пока у власти на Украине текущая политическая команда, нам ничего другого от этой страны ожидать не приходится. Это единственный возможный вариант развития наших двусторонних отношений», — добавил он.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, когда украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.