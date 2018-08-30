Замглавы МИД России: деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам Порошенко

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» заявил, что деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам украинского лидера Петра Порошенко.

«Дальнейшая деградация отношений с Россией соответствует предвыборным планам самого Порошенко. Он хочет на этой волне укрепить свои националистические ультраправые позиции среди соответствующих политических кругов. Больше за этим ничего нет», — объяснил он.

При этом Карасин добавил, что Россия сопереживает гражданам Украины в связи с эскалацией напряжённости в отношениях между двумя братскими народами.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с ФАН прокомментировал возможный разрыв соглашения.