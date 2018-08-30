Замглавы МИД России: деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам Порошенко

Короткая ссылка
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» заявил, что деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам украинского лидера Петра Порошенко.

«Дальнейшая деградация отношений с Россией соответствует предвыборным планам самого Порошенко. Он хочет на этой волне укрепить свои националистические ультраправые позиции среди соответствующих политических кругов. Больше за этим ничего нет», — объяснил он.

При этом Карасин добавил, что Россия сопереживает гражданам Украины в связи с эскалацией напряжённости в отношениях между двумя братскими народами. 

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с ФАН прокомментировал возможный разрыв соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить