Поклонская прокомментировала возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН прокомментировала возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.

По словам парламентария, украинский лидер Пётр Порошенко — «самый большой анахронизм» для своей страны.

«Общая история и православная вера будут на века связующей нитью между нашими народами, независимо от наличия или отсутствия договоров о дружбе или не дружбе», — отметила Поклонская.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление Порошенко о поручении украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.