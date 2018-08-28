Поклонская прокомментировала возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН прокомментировала возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.
Поклонская прокомментировала возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией
  • РИА Новости

По словам парламентария, украинский лидер Пётр Порошенко — «самый большой анахронизм» для своей страны.

«Общая история и православная вера будут на века связующей нитью между нашими народами, независимо от наличия или отсутствия договоров о дружбе или не дружбе», — отметила Поклонская.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление Порошенко о поручении украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить