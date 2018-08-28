Поклонская прокомментировала возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией
- РИА Новости
По словам парламентария, украинский лидер Пётр Порошенко — «самый большой анахронизм» для своей страны.
«Общая история и православная вера будут на века связующей нитью между нашими народами, независимо от наличия или отсутствия договоров о дружбе или не дружбе», — отметила Поклонская.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление Порошенко о поручении украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.