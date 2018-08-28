В Госдуме оценили возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о поручении украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

«Порошенко и его сообщники живут в своём мире, отдельно от остальной Украины. Именно поэтому он режет по живому, как неквалифицированный хирург: там, где нужно работать зажимом и иглой, чтобы зашить открытую рану, он работает топором и пилой. Россия ничего не потеряет от разрыва договора, кроме 300-летней совместной истории: а это чувства наших людей. История двух наших стран знает гетманов-предателей, гетманов-созидателей, но Порошенко получит титул гетмана-карателя», — сказал Бальбек.

Депутат отметил, что Порошенко в рамках предвыборной кампании «безразлично, что скажут современники и потомки».

Ранее Порошенко поручил МИД Украины подготовить документы для разрыва договора о дружбе с Россией.