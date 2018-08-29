В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о договоре о дружбе с Россией

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, когда украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.

По словам Милонова, в настоящее время Киев не исполняет это соглашение.

«Россия от прекращения договора особо не пострадает, больше всего это соглашение было выгодно Украине», — сказал он.

Как отметил депутат, по большому счёту договор носит декларативный характер, но при этом является основой для дальнейшего выстраивания взаимодействия.

«Мы, на самом деле, искренне рассчитываем, что народ Украины всё же будет иметь возможность участвовать в формировании политики страны, чтобы люди смогли реализовать естественную для себя потребность восстановить дружеские отношения с Россией», — добавил Милонов.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН оценил возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.