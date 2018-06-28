Москалькова выразила недоумение в связи с действиями украинского омбудсмена в поездке к Сенцову
- РИА Новости
«Чрезвычайное недоумение вызывают действия уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, которая без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта», — цитирует Москалькову ТАСС.
Как отметила российский омбудсмен, такие действия не могут способствовать мерам, предпринимаемым для недопущения нарушений прав граждан России и Украины.
Ранее сообщалось, что Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий округ и находится возле колонии, где содержится осуждённый за подготовку терактов Олег Сенцов.
Также стало известно, что Москалькова встретилась с Сенцовым в колонии. Она рассказала, что режиссёр находится в хорошей эмоциональной форме, смотрит телевизор и пишет сценарий к фильму.