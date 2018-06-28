Москалькова рассказала о встрече с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в колонии с осуждённым за подготовку терактов Олегом Сенцовым.

«Сенцов в хорошей эмоциональной форме. Он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма», — цитирует ТАСС Москалькову.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий округ и находится возле колонии, где содержится Сенцов.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН оценила заявление Украины о возможности обмена Сенцова на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.