Москалькова рассказала о встрече с Сенцовым

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в колонии с осуждённым за подготовку терактов Олегом Сенцовым.
Москалькова рассказала о встрече с Сенцовым
  • ©Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«Сенцов в хорошей эмоциональной форме. Он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма», — цитирует ТАСС Москалькову.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий округ и находится возле колонии, где содержится Сенцов.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН оценила заявление Украины о возможности обмена Сенцова на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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