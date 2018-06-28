Украинский омбудсмен прибыла к колонию в ЯНАО для встречи с Сенцовым

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий округ и находится возле колонии, где содержится осуждённый за подготовку терактов Олег Сенцов.

«Сейчас нахожусь перед воротами колонии, где содержится Олег Сенцов... Мы ждём... Я уже стучала во все двери, сказала, что я здесь, хочу увидеться с руководителем заведения, чтобы подать заявление (на посещение Сенцова. — RT)», — цитирует «112 Украина» Денисову.

При этом она заявила, что по пути в колонию, где отбывает наказание Сенцов, видела уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

По словам украинского омбудсмена, Москалькова «не дала однозначного ответа» на вопрос, возможно ли их совместное посещение Сенцова.

Ранее Денисова заявила о планах посетить Сенцова 28 июня.