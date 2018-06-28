Украинский омбудсмен сообщила о планах посетить Сенцова 28 июня

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о планах посетить в четверг, 28 июня, отбывающего наказание в России украинского режиссёра Олега Сенцова.

«Я отмечаю День конституции Украины в Лабытнанги (город в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). — RT). Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов», — написала она.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата омбудсмена ЯНАО, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен ЯНАО Анатолий Сак также планируют посетить Сенцова 28 июня.

«Планируют (Москалькова и Сак) сегодня встретиться, посетить Сенцова», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Денисова поставила условие для посещения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.