Украинский омбудсмен сообщила о планах посетить Сенцова 28 июня

Короткая ссылка
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о планах посетить в четверг, 28 июня, отбывающего наказание в России украинского режиссёра Олега Сенцова.
Украинский омбудсмен сообщила о планах посетить Сенцова 28 июня
  • © РИА Новости

«Я отмечаю День конституции Украины в Лабытнанги (город в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). — RT). Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов», — написала она.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата омбудсмена ЯНАО, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен ЯНАО Анатолий Сак также планируют посетить Сенцова 28 июня.

«Планируют (Москалькова и Сак) сегодня встретиться, посетить Сенцова», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Денисова поставила условие для посещения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить