Украинский омбудсмен заявила, что не смогла посетить Сенцова
- РИА Новости
«Нет, нам так и не удалось попасть к Сенцову», — цитирует её ТАСС.
Ранее Денисова сообщила о планах посетить в четверг, 28 июня, украинского режиссёра.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН оценила заявление Украины о возможности обмена Сенцова на главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.