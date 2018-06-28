Украинский омбудсмен заявила, что не смогла посетить Сенцова

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей не удалось посетить отбывающего в российской тюрьме тюремное заключение украинского режиссёра Олега Сенцова.
Украинский омбудсмен заявила, что не смогла посетить Сенцова
  • РИА Новости

«Нет, нам так и не удалось попасть к Сенцову», — цитирует её ТАСС.

Ранее Денисова сообщила о планах посетить в четверг, 28 июня, украинского режиссёра.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. 

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН оценила заявление Украины о возможности обмена Сенцова на главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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