Эксперт оценил предложенный депутатом Рады способ заставить Россию «считаться» с Украиной

Директор киевского Института трансформации общества и завкафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Виктора Бондаря о необходимости восстановить украинскую экономику и отказаться от враждебной риторики, чтобы заставить Россию считаться с интересами страны.

«Многие говорят, что надо поменять модель экономического развития Украины, что она находится в тупике и, по сути, является банкротом. Правящий режим во главе с Порошенко, Турчиновым и Гройсманом не может решить ни одного социально-экономического или финансового вопроса. 2014—2018 годы показали, что основа их существования — просить новые кредиты у Международного валютного фонда, ЕС и других финансовых структур, тех же США. Поэтому Бондарь ничего нового не открыл», — отметил эксперт.

По словам Соскина, Киеву выгоден конфликт с Россией, поэтому смягчения тональности переговоров со стороны Украины в ближайшее время ожидать не следует.

«Киевский режим этого делать не будет, потому что они могут оставаться при власти только при условии, чтобы разрасталась вражда с российской стороной. Им нужна война с Россией, чтобы подавлять протестующие массы оголодавшего и обедневшего населения, а с другой стороны — для того, чтобы обогащаться... Поэтому они никогда ни на какие экономические изменения не пойдут, так как это не соответствует их внутренней и социально-экономической природе», — заключил политолог.

Ранее в Раде назвали способ заставить Россию «считаться» с интересами Украины.