СМИ: Посол Швейцарии на Украине попал в ДТП под Львовом

Короткая ссылка
Во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился посол Швейцарии на Украине и в Молдавии Гийом Шойрер. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники.
СМИ: Посол Швейцарии на Украине попал в ДТП под Львовом
  • РИА Новости

Отмечается, что столкновение трёх автомобилей произошло вечером 27 июня на автодороге Киев — Чоп.

По данным местной полиции, в результате ДТП получили травмы шесть человек, в том числе гражданин Швейцарии.

«55-летний гражданин Швейцарии, управляя автомобилем Volvo СХ60 и двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen Т4 под управлением жителя Львовской области и Chery, за рулем которого находился львовянин», — заявили в полиции.

Источники агентства в правоохранительных органах сообщили, что в одном из автомобилей находился швейцарский посол с женой.

Ранее во Львовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь граждан Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить