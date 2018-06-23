СМИ: Под Львовом в ДТП с микроавтобусом пострадали семь граждан Белоруссии

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Во Львовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса погиб один человек, ещё семеро пострадали.

Об этом информирует УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в регионе Светлану Добровольскую.

Отмечается, что 59-летний местный житель, управлявший легковым автомобилем, предположительно, уснул за рулём и допустил выезд на полосу встречного движения.

В результате автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились девять пассажиров-иностранцев.

Как сообщили источники агентства в правоохранительных органах, все пострадавшие являются гражданами Белоруссии.

Ранее в Белоруссии попал в ДТП микроавтобус, который перевозил детскую футбольную команду с Украины.

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