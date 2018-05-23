Во Львовской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли шесть человек
На Украине во Львовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек. Об этом информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции по области.
ДТП произошло на автотрассе Киев — Чоп в Бугском районе около 07:00 23 мая.
Как передаёт УНН, на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в Белоруссии попал в ДТП микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube