Во Львовской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли шесть человек

На Украине во Львовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек. Об этом информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции по области.

ДТП произошло на автотрассе Киев — Чоп в Бугском районе около 07:00 23 мая. Как передаёт УНН, на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее стало известно, что в Белоруссии попал в ДТП микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины.