Во Львовской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли шесть человек

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На Украине во Львовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек. Об этом информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции по области.

ДТП произошло на автотрассе Киев — Чоп в Бугском районе около 07:00 23 мая.

Как передаёт УНН, на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Белоруссии попал в ДТП микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины.

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