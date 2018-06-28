В Крыму сравнили военные учения Украины с игрой в оловянных солдатиков
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По словам Иоффе, украинским властям «важно любое военное действие привязать к политике». Он отметил, что «делают это они неуклюже и неловко».
«Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди. И в данном случае нужно Украине сказать: «Ребята, вы можете доиграться», — считает Иоффе.
Также он заявил, что Россия делает всё для того, чтобы сложившиеся плохо отношения с Украиной не перевести в разряд «горячих».
«Украина же делает всё наоборот, потому что стремится ситуацию спровоцировать. Не дай бог, если эти планы безумного украинского руководства воплотятся в жизнь», — добавил он.
Ранее «Крыминформ» передавал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал учения Украины пиар-акцией.
27 июня артиллеристы Военно-морских сил Украины провели учения в Херсонской области возле границы с Крымом.