В Крыму сравнили военные учения Украины с игрой в оловянных солдатиков

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что военные учения Украины возле крымских границ напоминают игру в оловянных солдатиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Иоффе, украинским властям «важно любое военное действие привязать к политике». Он отметил, что «делают это они неуклюже и неловко».

«Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди. И в данном случае нужно Украине сказать: «Ребята, вы можете доиграться», — считает Иоффе.

Также он заявил, что Россия делает всё для того, чтобы сложившиеся плохо отношения с Украиной не перевести в разряд «горячих».

«Украина же делает всё наоборот, потому что стремится ситуацию спровоцировать. Не дай бог, если эти планы безумного украинского руководства воплотятся в жизнь», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» передавал, что глава Крыма Сергей Аксёнов назвал учения Украины пиар-акцией.

27 июня артиллеристы Военно-морских сил Украины провели учения в Херсонской области возле границы с Крымом.