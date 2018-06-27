Аксёнов прокомментировал учения Украины возле границы с Крымом
- @aksenov.rk
«Учения Вооружённых сил Украины у границ российского Крыма — это пиар-акция, которая не имеет никакого практического значения с военной точки зрения», — сказал он.
По его словам, реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями российских ВС и группировки российских войск в Крыму.
«Если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая возможность безнаказанно использовать вооружённую силу против населения полуострова, он бы её использовал без колебаний», — отметил Аксёнов.
Глава Крыма добавил, что усиление военной группировки на полуострове оправданно и необходимо.
Ранее украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области возле границы с Крымом.