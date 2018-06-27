Аксёнов прокомментировал учения Украины возле границы с Крымом

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что учения ВМС Украины являются пиар-акцией. Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Аксёнова.
Аксёнов прокомментировал учения Украины возле границы с Крымом
  • @aksenov.rk
  • Facebook

«Учения Вооружённых сил Украины у границ российского Крыма — это пиар-акция, которая не имеет никакого практического значения с военной точки зрения», — сказал он.

По его словам, реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями российских ВС и группировки российских войск в Крыму.

«Если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая возможность безнаказанно использовать вооружённую силу против населения полуострова, он бы её использовал без колебаний», — отметил Аксёнов. 

Глава Крыма добавил, что усиление военной группировки на полуострове оправданно и необходимо.

Ранее украинские артиллеристы провели учения в Херсонской области возле границы с Крымом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить